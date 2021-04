JADWAL Piala Menpora 2021 yang Lolos Jadwal Delapan Besar Piala Menpora 2021, Cek Indosiar Live

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk tonton siaran langsung Piala Menpora 2021 hari ini edisi Rabu 7 April 2021.

Adapun laga kali ini, adalah laga pamungkas dari grup C Piala Menpora 2021.

Seperti biasa, akan ada dua pertandingan seru yang akan tersaji dalam jadwal Piala Menpora 2021 yang lolos atau menjadi penentu lolos atau tidaknya tim - tim yang tergabung di grup C tersebut.

Terutama untuk melaju ke jadwal delapan besar Piala Menpora 2021.

Peringkat Grup C Piala Menpora 2021 terakhir akan ditentukan dari dua laga lanjutan jadwal piala Menpora 2021 hari ini Rabu sore hingga petang nanti tersebut.

Tim mana yang akan menjadi pemuncak klasemen Piala Menpora 2021 dari grup C.

Dan tim mana pula yang akan menjadi runner up dari peringkat grup C Piala Menpora 2021 terakhir nantinya.

Juara grup dan runner up dari grup C lah yang akan mendapatkan tiket ke jadwal delapan besar Piala Menpora 2021 nanti.

Persaingan dari grup C sendiri terbilang sengit.

Dengan saat ini Persebaya Surabaya menjadi satu-satunya tim yang sudah nyaris dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Menpora 2021 tersebut.