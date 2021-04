UPDATE Hasil Piala Menpora 2021 - Menanti Lawan Persib Bandung dan Bali United di Perempat Final

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil lengkap Piala Menpora 2021 sebelum laga pamungkas Grup C, Rabu 7 April 2021.

Di perempat final, Persija Jakarta menghadapi Barito Putera dan PSIS Semarang vs PSM Makassar.

Perempat final lainnya adalah Persib Bandung vs Runner-up Grup C dan Juara Grup C vs Bali United.

Adapun tim juara dan runner-up Grup C baru diketahui, Rabu 7 April 2021 setelah laga penyisihan terakhir Grup C.

Laga 8 besar Piala Menpora 2021 antara Persija Jakarta vs Barito Putera, bakal tersaji di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu 10 April 2021 mulai pukul 18.15 WIB disiarkan langsung Indosiar.

Pada pertandingan menghadapi Barito Putera, dua pemain Persija Jakarta dipastikan absen.

Kedua pemain klub berjuluk Macan Kemayoran yang dipastikan absen menjalani saknksi larangan bermain adalah Otavio Dutra dan Novri Setiawan.

Dutra absen lantaran menerima dua kartu kuning yang berujung kartu merah pada laga terakhir melawan Bhayangkara Solo FC.

Adapun Novri Setiawan mendapat sanksi akumulasi kartu kuning yang didapatnya pada dua laga berturut-turut.

Meskipun ditinggal dua bek pemain sekaligus, Sudirman selaku juru taktik Macan Kemayoran mengaku tetap optimis.