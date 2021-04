Ucapan Ramadhan 1442 Hijriyah atau April 2021 Cocok untuk Keluarga dan Sahabat

TRIBUNPONTIANAK - Umat Islam bergembira setiap menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan.

Kalian tentu sudah bersiap mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan Ramadhan 1442 Hijriyah yang tinggal menghitung hari.

Misalkan dengan persiapan fisik, persiapan hati, banyak istighfar.

Puasa Ramadhan jika melihat tanggalan masehi akan jatuh pada Selasa 13 April 2021 tepat 1 Ramadhan 1442 Hijriah.

Sebelum itu Kita bisa memberikan semangat dan saling menguatkan satu sama lain melalui ucapan yang bisa dikirim lewat media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter.

Berikut kumpulan kata mutiara dan ucapan Selamat Menjalankan Ibadah puasa yang dikutip Wartakotalive.com dari berbagai sumber:

1. Antara surga dan neraka

Antara pahala dan dosa

Antara bahagia dan gelisah

Pilih yang pertama agar bahagia

Tak lupa puasa kala Ramadhan tiba

Maafkan segala dosaku sebelum puasa

2.

Buka hati dapat CINTA

Buka fikiran dapat ILMU

Buka mata cari Rizki

dan buka Handphone 1 pesan diterima

"selamat menjalankan ibadah puasa, wish Allah give U the Best lives. I Pray...

Mohon dimaafin segala kesalahan2 saya ya.

3.

Kalau maaf itu hujan

Aku adalah padi yang kekeringan

Kalau maafmu boleh kuminta

Curahkan padaku di bulan puasa

Persiapan bulan suci ramadhan 1442 Hijriah

Persiapan bulan suci ramadhan 1442 Hijriah (freepik.com)

4.

Marhaban ya ramadhan

Selamat datang bulan suci

Namamu senantiasa di hati

Kedatanganmu selalu dinanti

Fadhilah dan ganjaranmu ramai dicari

Ibadahmu diberkati

Dan kepergianmu pun ditangisi

Selamat menggapai ridha Illahi