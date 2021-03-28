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POLE POSITION MotoGP Qatar 2021 Francesco Bagnaia, Valentino Rossi 4 dan Joan Mir Race Posisi 10
Francesco Bagnaia meraih pole position disusul pembalap asal Prancis Fabio Quartararo dan rider Spanyol, Maverick Vinales.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut pole position MotoGP Qatar 2021, Moto2 dan Moto3, hasil kualifikasi di Sirkuit Internasional Losail, Doha, Minggu 28 Maret 2021 dini hari WIB.
Dari MotoGP pembalap asal Italia, Francesco Bagnaia meraih pole position disusul pembalap asal Prancis Fabio Quartararo dan rider Spanyol, Maverick Vinales.
Adapun pembalap Moto2 asal Inggris Sam Lowes start terdepan pada balapan Minggu 28 Maret 2021 malam WIB.
Berikutnya menyusul, pembalap Spanyol Raul Fernandez kemudian pembalap Belanda, Bo Bendsneyder.
Di kelas Moto3, pembalap Afika Selatan, Darryn Binder meraih pole position disusul Izan Guevara dan di belakangnya pembalap Inggris, John McPhee.
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Balapan atau race MotoGP Qatar dan Moto2 dijadwalkan tayang langsung Trans7, Minggu 28 Maret 2021 malam hingga Senin 29 Maret 2021 dini hari, (link live streaming dan hasil di bagian akhir artikel).
Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2021:
1. Italy, Francesco Bagnaia
2. France, Fabio Quartararo
3. Spain, Maverick Vinales
4. Italy, Valentino Rossi
5. Australia, Jack Miller
6. France, Johann Zarco
7. Italy, Franco Morbidelli
8. Spain, Aleix Espargaro
9. Spain, Alex Rins
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