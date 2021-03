PROMO KFC Hanya Hari Ini Kamis 25 Maret 2021, Cuma Rp 90.000 Dapat 10 Potong Ayam Goreng KFC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati Promo KFC terbaru yang hadir kembali untuk pekan ini Kamis 25 Maret 2021.

Kali ini KFC kembali menawarkan promo khusus hari ini The Best Thursday.

Sebelumnya KFC juga menawarkan Winger Bucket Deal yang berlaku sejak 23 - 31 Maret 2021.

Kemudian promo KFC Crazy Deals, Sup Ayam & Cream Soup KFC yang mulai berlaku sejak Rabu 17 Maret 2021.

Sebelumnya KFC juga memiliki promo 5 ayam + 3 nasi cuma Rp 68 ribuan.

Pastikan cek sendiri sederet Promo KFC di bulan Maret hadir untuk menemani aktifitasmu.

Promo-promo yang akan membuat makan kamu nikmat bersama orang-orang terdekat.

Berikut rangkuman sejumlah promo seru KFC pekan ini dilansir dari instagram @kfcindonesia ini:

Promo The Best Thursday TBT

KFC Lovers masih ada yang belum cobain promo THE BEST THURSDAY?⁠

Cuman dari Rp90.000 kamu bisa dapetin 10 potong ayam goreng favorit kamu setiap hari KAMIS buat sharing bareng temen-temen loh! Yuk buruan pesen sekarang!⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA SATU HARI pada 25 Maret 2021⁠

- Berlaku untuk Dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Tidak berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠

