UPDATE HASIL PERSIB VS Bali United Piala Menpora Grup D - Duel Ferdinand Sinaga vs Stefano Lilipaly

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update live hasil Persib vs Bali United pada laga perdana Grup D Piala Menpora 2021, Rabu 24 Maret 2021 malam WIB.

Pertandingan antara Persib Bandung vs Bali United berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta mulai pukul 18.15 WIB.

Saksikan duel Persib vs Bali United melalui live streaming Indosiar atau Vidio.com.

Atau update hasil Persib vs Bali United secara langsung melalui live score.

Link live streaming dan live score hasil Persib vs Bali United tersedia di bagian bawah artikel ini.

Berikut Susunan Pemain Persib vs Bali United

Persib Bandung (4-4-2)

I Made Wirawan, Henhen, Nick Kuipers, Victor Igbonefo, Ardi Idrus, Dede Kusnandar, Beckham Putra, Febri Hariadi, Esteban Vizcarra, Frets Butuan, Ferdinand Sinaga

Cadangan: Teja Paku Alam, Jufrianto, Bay, Zalnando, Jardel, Aziz, Erwin, Wander Luiz, Ezra Walian.