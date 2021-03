UPDATE Top Skor Piala Menpora 2021 - Hattrick Assanur Rijal ke Gawang Persita Gusur Samsul Arif

Update Info Piala Menpora 2021 DI SINI

Update Top Skor Piala Menpora 2021 usai Hattrick Pemain Persiraja Assanur Rijal ke gawang Persita pada Rabu 24 Maret 2021.

Tiga gol yang dilesakkan Assanur Rijal sukses menempatkan dirinya di daftar teratas Piala Menpora 2021 yang sebelumnya dipegang oleh Pemain Persebaya Samsul Arif.

Kemenangan berharga didapatkan oleh Persiraja Banda Aceh setelah mengalahkan Persita Tangerang pada laga pembuka Grup D Piala Menpora, Rabu 24 Maret 2021.

Berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Persiraja berhak keluar sebagai pemenang setelah menyudahi perlawanan tim Pendekar Cisadane dengan skor telak, 3-1.

Assanur Rijal menjadi aktor utama dibalik kemenangan Persiraja pada laga pertama timnya dalam ajang Piala Menpora kali ini.

Sosok pemain bernomor punggung 23 itu mampu mencetak hattrick alias tiga gol ke gawang Persita yang dijaga Fitranto.

Assanur Rijal berhasil mencatatkan namanya sebanyak tiga kali pada papan skor tepatnya menit 33, 36, dan 45.

Persita hanya mampu membalas gol lewat Chandra Waskito pada menit 53.

Berbagai usaha yang dilakukan Persita untuk menambah skor sekaligus menyamakan kedudukan harus berulang kali gagal sampai menit akhir pertandingan.