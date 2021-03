ARTIS Indra Bekti Dikabarkan Bangkrut, Keluhkan Bayar Cicilan Rumah dan 2 Mobil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba Indra Bekti memberikan kabar mengejutkan.

Indra Bekti mengumumkan dirinya positif corona beberapa waktu lalu.

Hal itu ia ungkapkan di Instagram pribadinya @indrabekti pada Jumat 29 Januari 2021 lalu.

Dalam postingan itu, Indra Bekti tampak menggunakan dua masker sekaligus sambil menatap sayu ke kamera.

Suami dari Aldila Jelita itu mengunggah, "This is it, it’s my turn, ya ini saatnya, ini giliranku. Allah sudah atur semuanya, kita tinggal menjalaninya dan berikhtiar. Mohon doanya teman temanku, dari tanggal 26 Januari 2021 aku dinyatakan Positive covid tanpa gejala dengan CT 20."

Tapi, dokter yang menangani Indra Bekti menyarankan suami dari Aldilla Jelita itu untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Mohon doanya agar cepat diberikan kesembuhan," ungkap Indra pada keterangan foto di Instagramnya.

Usaha Indra Bekti Dikabarkan Bangkrut

Dilansir dari dari kompastv.com, tak ada angin dan hujan, bisnis kuliner Indra Bekti dikabarkan gulung tikar.

