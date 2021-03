Promo MACIATO, Honda Kalbar Beri Promo Khsus Angsuran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Spesial di bulan Maret, Astra Motor Kalimantan Barat sebagai main dealer sepeda motor Honda di wilayah Kalbar memberikan promo MACIATO (Maret Ceria Hemat Promonya).

Program ini berupa potongan angsuran sepeda Motor Honda yakni, Honda BeAT type Sporty , Honda PCX dan Honda Vario 150 untuk area Pontianak sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

• Cek Aja Dulu Ke AHASS, Konsumen Honda Bisa Ngecek Gratis Kendaraannya

All New Honda BeAT varian CBS-ISS juga telah dibekali dengan power charger pada Inner Rack kanan depan untuk mengisi ulang baterai gadget dalam mendukung mobilitas tinggi pengendaranya.

Untuk kenyaman berkendara, kedua model ini memiliki jarak jok dengan tanah 740 mm yang mendukung fleksibilitas pengendara, ditunjang dengan Step Floor yang luas dengan jarak ground clearance sebesar 147 mm.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini.

Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black.

Baca juga: Astra Motor Kalbar Edukasi Safety Riding Bagi Karyawan CV Victory Digital Media

Untuk tipe CBS-ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black. Dengan DP atau uang muka Rp 1juta dan diskon 3x angsuran.

Honda PCX dilengkapi enhanced Smart Power (eSP), teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan mesin, serta transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik pada model ini.

Untuk kenyamanan, model ini telah dilengkapi DC socket untuk power charger yang disematkan pada konsol box sisi depan.

Lalu sistem pengereman combi brake hidrolis dengan 3 piston caliper untuk tipe CBS yang memberikan kenyamanan saat pengereman.