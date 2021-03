SOAL UTS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban Ulangan Tengah Semester Genap 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak pembahasan kunci jawaban pelajaran Bahasa Inggris SD Kelas 4 Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban berikut adalah contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Kunci jawaban berikut yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Berikut pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 4 SD Pelajaran Bahasa Inggris semester genap:

SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 4 SD SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Choose the correct answer by crossing a, b, c, or d. (Pilihlah jawaban yang benar dengan member tanda x pada a, b, c, atau d)

The text below is for number 1 – 3 (Text dibawah adalah untuk nomer 1 – 3)

She is my friend. Her name is Tania. She is 11 years old, same with me.