LIVE HASIL Liga Eropa UEFA Leg 1 Babak 16 Besar 2021! Ada Man United AC Milan AS Roma Arsenal dan TT

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil leg 1 babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021 yang dihelat Jumat 12 Maret 2021 dini hari WIB.

Ada delapan laga yang digelar yakni, Manchester United vs AC Milan, Ajax vs Young Boys, Dynamo Kyiv vs Villarreal, dan Slavia Praha vs Rangers.

Kemudian Olympiacos vs Arsenal, Granada vs Molde, AS Roma vs Shakhtar Donetsk dan terakhir Tottenham Hotspur (TT) vs Dinamo Zagreb.

Adapun dua siaran langsung di SCTV adalah Manchester United vs AC Milan dan Olympiacos vs Arsenal.

Man United vs AC Milan

Kick off pertandingan Manchester United vs AC Milan di Old Trafford Liga Eropa berlangsung pada Jumat 12 Maret 2021 pukul 00.55 WIB.

Ini adalah pertemuan perdana kedua tim di kompetisi Eropa setelah satu dekade lebih, tepatnya pada 2010 lalu.

Kala itu, Manchester United dan Milan bentrok di ajang berbeda, yakni pada 16 besar Liga Champions 2009-2010.

Setan Merah menjadi tim yang berjaya dengan kemenangan 4-0 atas AC Milan di Old Trafford pada leg kedua 16 besar UCL saat itu.