Update Hasil Liga Eropa 2021 - AC Milan Vs Manchester United, Olympiakos Kontra Arsenal Live SCTV

TRUBUNPONTIANK.CO.ID - Update hasil Liga Eropa di antaranya leg pertama antara Manchester United melawan AC Milan di Old Trafford Jumat 12 Maret 2021 Live SCTV pukul 00.55 WIB.

Ada delapan laga seru di pekan pertama leg pertama perebutan tiket Liga Eropa musim 2020-2021.

Adapun delapan laga tersebut di antaranya Ajax Vs Young Boys, Dynamo Kiev Vs Villarreal, Manchester United Vs AC Milan, Slavia Praha Vs Rangers,AS Roma Vs Shakhtar

Granada CF Vs Molde, Olympiakos Vs Arsenal Tottenham Vs Dinamo Zagreb.

Ada dua laga yang disiarkan live SCTV di antaranya Manchester United vs AC Milan pukul 00.55 dan Olympiakos vs Arsenal pukul 03.00.

Hasil leg pertama ini bisa kalian pantau via link live skor dan streaming yang tersedia pada artikel ini.

AC Milan Vs MU

Laga pertemuan dua tim bersejarah di pentas eropa ini menjadi final ke pagian ajang Liga Eropa.

Saksikan MU Kontra AC Milan di SCTV Jumat 12 Maret 2021 pukul 00.55 WIB.

Bagaimana prediksi pertandingan nanti malam.