SIFAT Asli Felicia Dibongkar Kaesang, Putra Jokowi Keceplosan di Postingan Tahun 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini, Selasa 9 Maret 2021 Felicia Tissue ulang tahun.

Meilia Lau pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk putrinya melalui unggahan di akun instagram.

Meilia Lau tak lagi bisa menandai akun instagram Feicia Tissue.

Mantan pacar Kaesang tersebut diketahui telah menonaktifkan atau mungkin telah menghapus akun instagramnya.

Akun instagram Felicia Tissue yang asli kini menghilang.

Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Felicia

Mengunggah potret cantik Felicia Tissue, Meilia Lau menuliskan ucapan selamat ulang tahun.

"Do not judge. You don't know what storm i've asked her to go through -God."

"Happy Birthday to my strong girl. Trust in Him & you deserve nothing but the best."

"Jangan menghakimi. Anda tidak tahu badai apa yang saya minta dia untuk lalui -Tuhan."