Jadwal Liga Eropa Live SCTV Jumat Malam Manchester United Vs AC Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - SCTV bakal menayangkan dua pertandingan big match leg pertama babak 16 besar Liga Eropa pada Jumat 12 Maret 2021.

Dua pertandingan tersebut yakni Manchester United versus AC Milan yang tayang pukul 00.55 WIB.

Kemudian laga kedua Olympiakos Piraeus kontra Arsenal pukul 03.00 WIB.

Babak 16 besar Liga Eropa menyajikan pertandingan yang tak kalah seru dengan Liga Champions.

Total ada delapan partai seru di antaranya Ajax Vs Young Boys, Dyn. Kiev Vs Villarreal, Manchester United Vs AC Milan, Slavia Praha Vs Rangers, AS Roma Vs Shakhtar Granada CF Vs Molde, Olympiakos Piraeus Vs Arsenal, Tottenham Vs D. Zagreb.

Partai final kepagian antara Manchester United kontra AC Milan paling banyak menyedot perhatian.

Kedua tim besar di eropa tersebut akan saling bentrok lebih awal pada leg pertama di Old Trafford.

Pertemuan kedua tim besar wakil Italia dan Inggris ini sangat dinanti.

Apalagi menilik sejarah panjang pertemuan keduanya di pentas eropa.

Apalagi Milan cukup lama tak tampil dikancah Eropa.