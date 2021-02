HASIL Lengkap Liga Eropa Tadi Malam Jumat 26 Februari, Cek Daftar Tim Lolos 16 Besar Liga Eropa 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 16 tim yang memastikan lolos babak 16 besar setelah melakoni laga leg kedua babak 32 besar Liga Eropa Jumat 26 Februari 2021.

Leg pertama dimainkan 19 Februari 2021 lalu.

Dalam artikel ini akan disajikan hasil lengkap Liga Eropa malam tadi.

Selain itu akan disajikan pula daftar 16 tim lolos babak 16 besar Liga Eropa.

Liga Eropa adalah kompetisi kelas dua di Benua Biru setelah Liga Champions.

Namun pertandingan pada Liga Eropa ini tak kalah bergengsi dengan Liga Champions.

Banyak pemain nomor wahid juga membela klub mereka pada kompetisi Liga Eropa ini.

Tak hanya itu, beberapa klub raksasa juga berlaga pada kompetisi nomor dua antar klub di Eropa ini.

Sebut saja AC Milan, Arsenal, Villarreal dan lainnya adalah tim-tim besar yang menjadi langganan Liga Champions bahkan juara Liga Champions.

Berikut hasil Leg Kedua