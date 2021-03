SOAL UTS PJOK Kelas 9 SMP Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban Ulangan Tengah Semester Genap. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) materi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) SMP Kelas 9 Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 9 SMP Pelajaran PJOK Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

Baca juga: SOAL UTS Matematika Kelas 9 SMP Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban Ulangan Tengah Semester

Baca juga: SOAL UTS / PTS Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP / MTS Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

>>>>SOAL DAN JAWABAN PJOK KELAS 9 SMP SEMESTER 2

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat !

1. Nomor-nomor lari cepat cabang atletik adalah sebagai berikut :

a. 100 m, 200 m dan 300 m.

b. 100 m, 300 m dan 400 m

c. 100 m, 200 m dan 400 m

d. 200 m, 300 m dan 400 m

2. Cara memegang cakram yang benar adalah lingkaran cakram dikait oleh ….

a. ruas jari tengah

b. ruas ujung jari

c. ruas ibu jari

d. ruas jari kelingking

3. Permainan sepak bola dimulai dengan tendangan yang disebut….

a. corner kick

b. free kick

c. kock off

d. off side

4. Penambahan waktu yang dilakukan oleh wasit bila terjadi ada pemain yang luka (cidera) disebut ….

a. on time

b. next time

c. last time

d. injury time