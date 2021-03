SOAL UTS Matematika Kelas 9 SMP Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban Ulangan Tengah Semester. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) pelajaran Matematika Kelas 9 SMP/ MTS Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 9 SMP/ MTS Pelajaran Matematika dilansir dari bospedia.com:

>>>>SOAL DAN JAWABAN MATEMATIKA KELAS 9 SMP SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c, atau d didepan jawaban yang benar !

1. Hasil dari (64)-1/3 adalah....

a. 1/8

b. 1/4

c. 8

d. 4



2. Bentuk sederhana dari √300 adalah....

a. 10√3

b. 20√3

c. 30√3

d. 40√3



3. 2-2 + 3-3 + 1-4 = ....

a. 1 6/54

b. 1 6/108

c. 1 31/54

d. 1 31/108



4. Hasil dari (1/3)3 x 243 ∶ 1/92 =....

a. 36

b. 35

c. 34

d. 33



5. Hasil dari (9x-2 y3 z-4 )2 adalah....

6. Nilai dari (√32)1/5 adalah....

a. 5

b. 4

c. 3

d. 2



7. Susunan bilangan ∛125, 5√243, ∜16 dari kecil ke besar adalah....

a. ∛125, 5√243, ∜16

b. ∛125, ∜16, 5√243

c. ∜16, 5√243, ∛125

d. ∜16, ∛125, 5√243



8. Bentuk baku dari 23.080.000 adalah....

a. 2,308 x 108

b. 2,308 x 107

c. 2,38 x 108

d. 2,38 x 107

9. Bentuk sederhana dari

adalah....

a.. ab2c5

b. a2b5c2

c. ab5c2

d. a2b2c5



10. Hasil dari √175+4√7-√63 adalah....

a. 6√7

b. 5√7

c. 4√7

d. 3√7



11. Bentuk sederhana dari

adalah....

a. 1/3√3 + 2/3√6

b. 1/3√1 + 2/3√3

c. 1/3 √6 + 2/3√3

d. 1/3√3 + 2/3√1



12. Jika 39-3x = 27, maka nilai x yang memenuhi adalah....

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5



13. Jika 3-x+2 = 1/81, maka nilai x yang memenuhi adalah....

a. -2

b. -6

c. 2

d. 6



14. Diketahui a =2√3+ √5 dan b =3√5- √3. Nilai ab= ....

a. 5√15+9

b. 5√15+21

c. 5√15-9

d. 5√15-21



15. Bentuk sederhana