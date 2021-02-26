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Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Jumat 26 Februari 2021, Cek Acara ANTV Sekarang Live

Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Jumat 26 Februari 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :

zoom-inlihat foto Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Jumat 26 Februari 2021, Cek Acara ANTV Sekarang Live
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ilustrasi - Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Jumat 26 Februari 2021, Cek Acara ANTV Sekarang Live. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming ANTV bisa disaksikan melalui link di bawah ini.

Melalui Live streaming ANTV kamu bisa menyaksikan beragam program ANTV hari ini Jumat 26 Februari 2021.

Beberapa film hits yang bisa kamu tonton di antaranya Uttaran, Kulfi, Nazar dan Radha Krishna.

Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Jumat 26 Februari 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :

Baca juga: Sinopsis Kulfi Episode Hari Ini Kamis 25 Februari 2021 Episode 46, Saksikan Live Streaming ANTV

Jumat, 26 Februari 2021

01:40 Cansu & Hazal

02:10 Jejak Kriminal

02:40 Sinema Spesial: Pacarku Alien

03:30 Tawa Sutra Balik Lagi

04:30 Patriot Cilik

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Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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