INDONESIAN IDOL 2021 Link Streaming RCTI Sedang Live - Ada Penampilan Istimewa Girlband K-pop AESPA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Indonesian Idol 2021 yang memasuki Top 8 di babak Spekta 6, Senin 22 Februari 2021 malam WIB.

Nonton Indonesian Idol 2021 malam ini juga bisa melalui HP melalui live streaming RCTI mulai pukul 21.00 WIB.

Selain penampilan para kontestan, ada yang istimewa malam ini yakni Girlband Korea, aespa yang beranggotakan Karina, Winter, Giselle dan Ning Ning akan tampil.

Grup asuhan SM Entertainment ini akan menjadi idol Kpop pertama yang mengisi acara pencarian bakat tersebut.

Kabar tersebut dibagikan akun resmi Indonesian Idol, dimana mereka mengingatkan untuk tidak melewatkan penampilan spesial dari aespa.

"Who's excited for aespa's performance? @aespa_official," tulis akun resmi @indonesianidolid, dikutip Kompas.com, Senin 22 Februari 2021.

"Turn on your Lightsticks and get ready for their special performance on #IndonesianIdol tonight! Monday, Feb 22nd at 9 pm on @officialrcti. Don't miss it!!," tulis akun tersebut.

Karena aespa belum memiliki lighstick resmi, banyak netizen yang kemudian mengatakan kalau mereka akan menggunakan lightstick dari sunbae (senior) aespa.

"Fyi aespa blom punya lightstick jd pake lightstick sunbaenya dulu," tulis akun @noonapink_

"Pake ls nct dlu ya," tulis akun @yaaaccoolll.

