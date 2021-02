NONTON RCTI Live Streaming Indonesian Idol 2021 Malam Ini, Ada Girlband K-Pop Aespa Indonesia Idol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada yang istimewa dalam siaran langsung Indonesian Idol 2021 terbaru malam ini, Senin 22 Februari 2021.

Satu di antara girlband K-Pop kenamaan asal Korea Selatan akan unjuk perfomance di panggung Indonesian Idol yang tayang di siaran channel RCTI Live malam ini.

Nah, siapa kira-kira girlband K-pop asal Korea Selatan yang tampil di jadwal Indonesian Idol 2020 /2021 malam ini tersebut?

Sebelumnya, pengumuman terkait tampilnya girlband K-pop asal Korea Selatan itu juga telah diumumkan di Instagram Indonesian Idol 2021.

“Who's excited for aespa's performance? @aespa_official

Turn on your Lightsticks and get ready for their special performance on #IndonesianIdol tonight!??

Monday, Feb 22nd at 9 pm on @officialrcti

Don't miss it!!

#IdolSpektaTop8

#IdolANewChapter

#HomeOfTheIdols

#IdolSpecialSeason

@fremantleid,”

Demikian keterangan terkait akan tampilnya Aespa Indonesian Idol malam ini tersebut di sebuah unggahan di akun Instagram Indonesian Idol 2021, Senin 22 Februari 2021.

Nah, Sobat Tribun Pontianak yang ingin menyaksikan ajang Indonesian Idol malam ini tersebut bisa menyimaknya melalui perangkat gadget masing-masing loh.

Satu di antara caranya yakni dengan mengakses kanal nonton RCTI Live Streaming di kanal Tv RCTI Online Streaming secara daring.

