Liga Italia
UPDATE HASIL AC Milan vs Inter Milan - Baru 5 Menit, Gol Kombinasi Lukaku - Martinez, Skor 0-1
Update hasil AC Milan vs Inter Milan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil AC Milan vs Inter Milan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.
Baru menit ke-5, Inter mencetak gol cepat dalam laga yang berlangsung di Stadion San Siro, mulai pukul 21.00 WIB.
Gol berhasil dicetak Lautaro Matinez hasil umpan Romelu Lukaku.
Umpan dari sisi kiri disundul untuk mengoyak gawang Milan.
Skor 0-1.
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Romelu Lukaku
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