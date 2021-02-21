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Liga Italia

UPDATE HASIL AC Milan vs Inter Milan - Baru 5 Menit, Gol Kombinasi Lukaku - Martinez, Skor 0-1

Update hasil AC Milan vs Inter Milan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB

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Penyerang Inter Milan, Romelu Lukaku (kiri) merayakan dengan penyerang Argentina Inter Milan Lautaro Martinez setelah mencetak gol penalti selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Inter vs Torino pada 22 November 2020 di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil AC Milan vs Inter Milan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.

Baru menit ke-5, Inter mencetak gol cepat dalam laga yang berlangsung di Stadion San Siro, mulai pukul 21.00 WIB.

Gol berhasil dicetak Lautaro Matinez hasil umpan Romelu Lukaku.

Umpan dari sisi kiri disundul untuk mengoyak gawang Milan.

Skor 0-1.

Baca juga: SEDANG BERLANGSUNG, Link Streaming AC Milan vs Inter Milan | Live Hasil Inter vs Milan

Anda dapat menonton Milan vs Inter sisa laga secara gratis melalui link live streaming RCTI Plus malam ini.

Update hasil Milan vs Inter di link live score.

Link live streaming RCTI Plus dan live score hasil Milan vs Inter dapat diakses di bagian bawah artikel ini.

Nonton gratis via hp RCTI plus 

Live score hasil Milan vs Inter

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Romelu Lukaku
Lautaro Martinez
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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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