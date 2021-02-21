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SEDANG BERLANGSUNG, Link Streaming AC Milan vs Inter Milan | Live Hasil Inter vs Milan

Sedang berlangsung AC Milan vs Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB

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Ilustrasi link streaming AC Milan Vs Inter Milan adu tajam Ibrahimovic dan Rumelu Lukaku. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung AC Milan vs Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan 23, Minggu 21 Februari 2021 malam WIB.

Duel super big match AC Milan vs Inter Milan berlangsung di Stadion San Siro, mulai pukul 21.00 WIB.

Anda dapat menonton Milan vs Inter secara gratis melalui link live streaming RCTI Plus malam ini.

Update hasil Milan vs Inter di link live score.

Link live streaming RCTI Plus dan live score hasil Milan vs Inter dapat diakses di bagian bawah artikel ini.

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Susunan Pemain AC Milan vs Inter Milan

AC Milan (4-2-3-1)

99-Gianluigi Donnarumma; 2-Davide Calabria, 24-Simon Kjaer, 13-Alessio Romagnoli, 19-Theo Hernandez; 8-Sandro Tonali, 79-Franck Kessie; 56-Alexis Saelemaekers; 10-Hakan Calhanoglu, 12-Ante Rebic; 11-Zlatan Ibrahimovic

Pelatih: Stefano Pioli (Italia)

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Inter Milan (3-5-2)

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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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