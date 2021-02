KUMPULAN Doa Imlek 2021 - Video Ucapan Imlek 2572 Lengkap GIF Gambar Bergerak - Semoga Kaya Raya !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun Baru Imlek 2572 jatuh pada Jumat 12 Februari 2021. Momen istimewa ini tentu disambut dengan penuh suka cita, sekalipun masih dalam suasana pandemi covid-19.

Tidak ada kerumunan massa atau interaksi fisik secara langsung.

Akan tetapi hal ini tentu tidak akan menghalangi Anda untuk berbagi kebahagiaan dengan mengirimkan ucapan, kata mutiara atau doa dan harapan baik kepada keluarga, sahabat, atau pun kolega.

Semisal satu di antaranya ucapan Gong Xi Fat Cai.

Sebenarnya, tidak hanya ucapan Gong Xi Fa Chai (Selamat sejahtera) saja yang bisa kita ucapkan kepada mereka yang merayakan.

Banyak ucapan Imlek lainnya yang cocok untuk dikirimkan atau untuk memberi ucapan secara langsung kepada keluarga dan teman-teman.

Dirangkum tribunjogja.com dari berbagai sumber, berikut 35 ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2021 dalam empat bahasa :

1. 万事如意

Wànshì rúyì

Everything go as Intended