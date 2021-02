38 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2021 Bahasa Mandarin, Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2021 menjadi satu di antara cara memeriahkan pergantian tahun 2572.

Ucapan ini bisa disampaikan langsung kepada keluarga, kolega dan teman maupun melalui WhatsApp, Telegram dan media sosial lainnya.

Seperti diketahui, Imlek 2572 jatuh pada Jumat 12 Februari 2021.

Jika bingung ucapan seperti apa yang hendak dikatakan saat Hari Raya Imlek, berikut rangkuman ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2021 dari berbagai sumber:

• Gong Xi Fa Cai Imlek 2021 - Kumpulan Ucapan Tahun Baru Imlek 2572 Bahasa Mandarin Lengkap Artinya

1. Guo Nian Hao (Happy for the New Year)

2. Chunjie Hao (Happy Spring Festival)

3. Xin Nian Kuaile (Happy New Year)

4. Xin Nian Hao (Happy New Year)

5. Xin Nian Jinbu (Have progress in the New Year)

6. Gonghe Xinchun (Congratulation for the New Spring)