UCAPAN Selamat Tahun Baru Imlek 2021 Dalam Bahasa Mandarin, Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA VIA TRIBUNNEWS.COM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam hitungan hari, warga Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Imlek 2021.

Tahun Baru Imlek 2021 kali ini akan jatuh, pada Jumat 12 Februari 2021 mendatang.

Tahun Baru Imlek 2021 atau 2572 menandai masuknya tahun untuk shio Kerbau Logam.

Untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek, tak ada salahnya kamu mengirimkan ucapan pada keluarga dan orang tersayang.

Dirangkum Tribunnews dari justlogin.com dan digmandarin.com, berikut ini ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2021 dalam bahasa Mandarin:

1. 恭贺新年

Gōnghè xīnnián.

A Happy New Year to you.

Selamat tahun baru untukmu.

2. 生意兴隆

Shēngyì xīnglóng

Business flourishes

Semoga bisnismu berkembang

3. 恭喜发财

Gōng xǐ fā cái

Congratulations and Prosperity

Selamat dan Sejahtera

4. 万事如意

Wànshì rúyì

Everything goes well

Semoga berjalan dengan baik

5. 恭贺新禧

Gōng hè xīn xǐ

Good luck in the year ahead!

Semoga beruntung di tahun depan!