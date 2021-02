Astra Motor Kalbar Launching All New Honda CBR 150R, Lukas: Semoga dapat Diterima Masyarakat Kalbar

All New Honda CBR 150R Resmi Launching di Kalimantan Barat, Sabtu 6 Februari 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Astra Motor Kalimantan Barat sebagai Main Dealer sepeda motor Honda di wilayah Kalbar resmi memperkenalkan produk baru buatan PT Astra Honda Motor (AHM) kepada jurnalist dan komunitas motor Honda melalui Press Conference yang meliputi sesi pembacaan materi dan setelah itu diakhiri dengan sesi tanya jawab serta riding test, Sabtu 6 Februari 2021.

Acara ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 6 Februari 2021 berlokasi di Warung Kopi Upgrade di Jalan Suprapto Kota Pontianak

Tentunya acara yang dilaksanakan tetap mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Motor tersebut yakni All New Honda CBR 150R yang semakin berkarakter dan lincah yang menjawab kebutuhan pecinta motor berperforma tinggi sport full fairing di wilayah Kalbar.

Kepala Wilayah Astra Motor Kalbar, Lukas Ferinata mengatakan bahwa, sebelum kita memperkenalkan All New Honda CBR 150R ini kepada masyarakat melalui Virtual Launching nanti, kita terlebih dahulu memperkenalkannya kepada jurnalist dan para komunitas Honda di Pontianak.

“Semoga All New CBR 150R ini dapat diterima oleh masyarakat Kalbar khususnya para pecinta motor sport yang menyukai performa tinggi," kata Lukas.

Kemudian, konsep ”Total Control” yang menjadi dasar pengembangan pada setiap bagian sepeda motor sport full fairing ini bermuara pada satu tujuan, yaitu menyuguhkan kendali penuh yang menyenangkan sesuai keinginan pengendara.

All New CBR150R adalah jawaban perkembangan kebutuhan pecinta sepeda motor sport yang menyukai desain agresif, canggih, up to date, ringan, sekaligus lincah dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari di perkotaan. Kelincahan model terbaru ini pun ditunjang dengan penyematan fitur terbaru assist/ slipper clutch dan inverted front suspension.

Produk baru buatan PT Astra Honda Motor (AHM) ini, tetap mempertahankan siluet bodi agresif dengan banyak sudut tajam. Beberapa bagian makin berotot, namun tetap ringan. Nuansa big bike sangat kental berkat berbagai ubahan pada hampir semua sisi, terutama didapat dari lampu-lampu LED berdesain agresif yang mengadopsi DNA CBR250RR.

