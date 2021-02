Tonton K-Drama True Beauty Episode Terakhir EP.16 Kamis 4 Februari 2021 Mulai Pukul 20.30 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea True Beauty memasuki Episode 16 atau episode terakhir tayang Kamis 4 Feberuari 2021 malam ini pukul 22.30 KST atau 20.30 WIB.

Dalam behind the scenes, aktor Hwang In Yeop bercerita soal adegan Lim Ju Kyung (Moon Ga Young) dan teman-temannya SMA-nya yang minum soju di episode 15 drama Korea True Beauty.

Sebagai karakter Han Seo Jun, Hwang In Yeop berujar Ju Kyung mabuk berat.

Moon Ga Young pun membenarkannya.

"Hari ini, sebagai bentuk perayaan telah menjadi dewasa, aku mencoba berpakaian rapi. Bagaimana?" kata Hwang In Yeop sambil memperlihatkan setelan jas yang dipakainya dikutip dari kanal YouTube tvN Drama, Kamis 4 Februari 2021.

• Link True Beauty Episode 15 ! Ada yang Belum Nonton True Beauty ?

Kata Hwang In Yeop, penampilannya itu untuk menunjukkan kepada Ju Kyung akan penampilan gentleman Seo Jun.

"Berharap Ju Kyung menyukainya," tutur Hwang In Yeop.

Lalu, kameramen mendadak bertanya pada Hwang In Yeop perihal Ju Kyung milik siapa.

"Punya saya!" ujar Hwang In Yeop yang kemudian kabur.

Dalam cerita asli di drama, masih menggantung Ju Kyung akan menjadi milik Seo Jun atau kembali menjadi milik Lee Su Ho (Cha Eun Woo ASTRO).