Rayakan Kemeriahan Imlek dan Romantisnya Valentine Dinner di Ibis Pontianak City Center

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menyemarakkan perayaan Tahun Baru Imlek 2572 dan untuk menghangatkan momen hari kasih sayang (Valentine) yang akan diselenggarakan di bulan Februari 2021, Ibis Pontianak City Center kembali menghadirkan Promo Spesial Imlek dan Valentine.

Marketing Communication Ibis Pontianak City Center Fransiska mengatakan, promo spesial bagi para pengunjung setia Hotel Ibis Pontianak.

Promo ini akan berlangsung di tanggal 11 Februari saat perayaan imlek serta pada momen Hari Kasih Sayang (Valentine Day) di tanggal 14 Februari.

“Perayaan tersebut sangat cocok dirayakan bersama orang terkasih maupun keluarga,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Ibus Pontianak mengangkat tema Double Luckiness Buffet Dinner yang dibanderol hanya Rp. 100,000 Nett per orang.

Tamu dapat menikmati semua makanan yang tersedia (All You Can Eat) seperti, Yee sang salad, Crispy prawn salad, Chicken Dumpling, Tom Yum Seafood.

Hainan Rice, Fish salted egg, Buncis Ebie Szechuan, dessert seperti Ce Hun Tiau, Colette Lola, Whole Red Cake Chinese, Live Cooking stall seperti Asian Beef Loaf, Dimsum – Siomay.

Chinese Steamboat serta Stall seperti Honey Peking Duck dan Roasted Chicken Sauce Plum dan masih banyak pilihan menu lezat yang tersedia bagi para tamu yang ingin menikmati malam pergantian tahun baru imlek 2572.

Selain promo Chinese New Year, Promo Dinner Valentine juga dinanti nanti bagi pasangan yang ingin merayakan momen hari Kasih Sayang/Valentine.

Pengunjung dapat menikmati paket makan malam romantis ini hanya dengan Rp 300.000 Nett per pasangan.