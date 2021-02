PROMO Richeese Factory Hari Ini Paket New Hemat Mulai Rp. 17.273 & Menu Add On Dari Rp 4.545

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo Richeese Factory Hari Ini menghadirkan banyak promo menarik.

Awal bulan emang paling tepat buat cari makan dengan budget hemat.

Yuk ke Richeese Factory, pesen Paket New Hemat dengan harga mulai dari Rp. 17.273.

Promo Richeese Factory Hari Ini. (INSTAGRAM)

Bisa tambah menu add on juga biar makin lengkap pesananmu.

Mengutip Instagram resmi richeese factory, ada beberapa ketentuan yang harus Anda cermati sebelum memanfaatkan promonya.

Berlaku di seluruh outlet RF

Promo berlaku untuk Dine In, Take Away, dan aplikasi online.

Tidak berlaku untuk Drive Thru dan Delivery RF.

Pilihan potongan ayam sesuai ketersediaan di outlet.

Harga belum termasuk pajak dan berbeda di beberapa outlet.