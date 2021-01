LINK BACA Komik One Piece 1002 Subtitle Bahasa Indonesia Yonkou Vs Generation: Serangan Baru Luffy

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komik One Piece 1002 telat terbit dimana Monkey D Luffy hujani Kaido dengan serangan baru yang mematikan.

Para penggemar manga pasti sudah tidak asing dengan One Piece.

Tidak heran, One Piece memang salah satu manga yang populer di Jepang dan sejumlah negara lainnya termasuk Indonesia.

Saat ini kisah One Piece sedang seru-serunya. Pasalnya, Luffy dan sekutunya tengah melawan Kaido dan Big Mama di Istana Onigashima.

Anda penggemar berat One Piece?

One Piece 1002 diberi judul Yonkou vs New Generation.

Kaido menggunakan serangan barunya Great Wind dan Zoro menggunakan pedang Enma untuk melawannya.

Luffy juga menggunakan serangan baru yakni Gomu Gomu no Kong Rifle. Kid ikut menyerang dengan jurus Slam Gibson.

Tidak ketinggalan, Law menyerang dengan Gamma Knife dan Killer menyerang dengan Kamaa Sonic.

Tidak ingin diam saja melihat serangan bertubi-tubi yang ditujukan kepada Kaido, Big Mama menyerang Killer dengan lightning attack.