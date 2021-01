Tips Move On Dari Mantan Pacar ala Psikolog, Move On Cepat Bye Bye Mantan!

Tips Move On

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Move on melupakan mantan tidak semudah beranjak tidur di malam hari lalu bangun dengan keadaan yang lebih baik.

Orang yang baru putus dari kekasih umumnya perlu melewati beberapa fase hingga benar-benar kembali pulih dari patah hati dan melanjutkan kehidupan seperti sedia kala.

Move on dari Mantan Kekasih tentu bukan hal yang mudah dilalui bagi sebagian orang, terlebih jika hubungan yang dijalani sudah cukup lama.

Kenangan suka dan duka yang begitu melekat dalam ingatan, tentu membuat upaya move on menjadi lebih berat.

Dilansir dari fimela.com, psikolog dan penulis buku How to Fix a Broken Heart, Guy Winch memiliki sejumlah tips dan cara yang bisa dilakukan untuk bisa cepat move on.

Ia memaparkan bahwa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangisi dan menyesali perpisahan yang terjadi sebenarnya tergantung sepenuhnya pada kita.

Berikut beberapa tips yang ia paparkan untuk bisa digunakan untuk cepat move on.

1. Bersikap Realistis tentang Mantan

Tips penting dari Winch adalah kita harus berusaha bersikap realistis tentang mantan.

Tak perlu merasa galau berlebihan dengan semua kenangan indah yang pernah ada.