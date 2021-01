Ketika Perselingkuhan Wakil Ketua DPRD Sulut Dibandingkan dengan Drakor The World of the Married

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Viral video perselingkuhan wakil ketua DPRD Sulawesi Utara James Arthur Kojongian.

Dalam video tersebut, tampak James ketahuan selingkuh di dalam mobil, dan sang istri Michaela Elsiana Paruntu mengejar sampai mengadang mobil sang suami.

Video saat Mika, nama panggilan pendeknya, mencoba mengadang mobil yang dikendarai suami dan perempuan diduga selingkuhannya bernama Angel pada Minggu (24/1/2021).

Kisah drama Korea, The World of the Married langsung menjadi pembicaraan netizen Indonesia setelah insiden konflik yang nyaris menewaskan Michaela Elsiana Paruntu.

Dalam video viral yang tersebar di media sosial, Mika Paruntu, naik ke atas kap mobil James.

Di dalamnya, ada Angel dan ibunya.

Enggan berhenti meski istrinya di atas kap mobil, James tetap melajukan mobilnya hingga ratusan meter.

Dibantu oleh warga setempat, mobil James dihentikan warga setempat dan menurunkan paksa James dan Angela.

Mika Paruntu atau sering disingkat MEP, singkatan dari nama panjangnya adalah seorang dokter dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Profesinya sebagai dokter dan istri sah, memang amat mirip dalam kisah drama Korea, The World of the Married.