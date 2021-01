Agnez Mo Kasih Kode Sedang Jatuh Cinta, Video Lawas Ariel dan Agnes Monica Disorot. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah dijodoh-jodohkan dengan Ariel NOAH, Agnez Mo kembali disorot.

Musisi terkenal disangkutpautkan setelah menjadi juri di ajang pencarian bakat Pop Academy Indosiar.

Bahkan Agnez Mo dan Ariel NOAH dikabarkan ketahuan jalan bersama.

Sama-sama menyandang status jomblo, Agnez Mo dan Ariel NOAH semakin gencar dipasangkan.

Postingan terbaru Agnze Mo yang membahas soal jatuh cinta membuat netizen heboh.

Mantan kekasih Wijin itu memposting foto selfie, Minggu 24 Januari 2021.

Ia memamerkan wajah minim make up dengan keterangan foto bernada rayuan.

Foto itu seperti berkaitan dengan situasi Agnez Mo yang dipasang-pasangkan dengan Ariel NOAH.

"You... yes you. I love the way you make me smile like no one can," tulis Agnez.

Banyak warganet yang menganggap bahwa unggahan yang dibagikan Agnez MO tersebut menunjukan bahwa dirinya kini tengah dirundung perasaan jatuh cinta.