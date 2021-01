REKAP HASIL Final Toyota Thailand Open 2021 Badminton - Tanpa Greysia/Apriyani, 4 Juara Bertahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil final Yonex Thailand Open 2021 terulang pada ajang Toyota Thailand Open 2021, kecuali satu gelar yang berlangsung, Minggu 24 Januari 2021.

Rekap hasil final Toyota Thailand Open 2021, di Impact Arena, Bangkok empat nomor menghasilkan juara bertahan.

Empat juara bertahan, kecuali di nomor ganda putri yang sebelumnya pada ajang Yonex Thailand Open diraih Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Hasil final Toyota Thailand Open 2021, juara baru di ganda putri diraih pasangan Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Unggulan keempat ini mengalahkan rekan senegara yang merupakan unggulan ketiga, Lee So Hee/Shin Seung Chan.

Kim/Kong menang atas Lee/Shin dengan straight set, 21-18 21-19.

Sedangkan, empat nomor lainnya diperoleh juara bertahan.

Uniknya, hasil keempat nomor semuanya juga diselesaikan dengan dua set atau straight set.

Pebulu tangkis tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen juara Thailand Open 2021 di Impact Arena, Bangkok, Minggu 17 Januari 2021. (RAPHAEL SACHETAT/BADMINTON PHOTO)

Berikut Rekap Hasil Final Toyota Thailand Open 2021 Minggu 24 Januari 2021 :

WD - Kim So Yeong/Kong Hee Yong (4/Korea Selatan) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (3/Korea Selatan) vs : 21-18 21-19

MD - Lee Yang/Wang Chi-Lin (6/China Taipei) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (8/Malaysia) : 21-13 21-18

WS - Carolina Marin (5/Spanyol) vs Tai Tzu Ying (1/China Taipei) : 21-19 21-17

MS - Viktor Axelsen Bendera (4/Denmark) vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark) : 21-11 21-7

XD - Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (1/Thailand) vs Seo Seung Jae/Chae Yujung (4/Korea Selatan) : 21-16 22-20.