Thailand Open
Rekap Hasil Semifinal Toyota Thailand Open 2021 dan Jadwal Final Minggu 24 Januari Jam 12.00 WIB
Rekap hasil semifinal Toyota Thailand Open 2021 memastikan wakil Korea Selatan berjaya. Tiga wakil lolos final
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak semifinal Toyota Thailand Open 2021 selesai, Sabtu, 23 Januari 2021.
Rekap hasil semifinal Toyota Thailand Open 2021 memastikan wakil Korea Selatan berjaya.
Tiga wakilnya lolos ke final masing-masing dua di nomor ganda putri dan satu ganda campuran.
Maka dari itu, Korsel sudah memastikan satu gelar setelah terjadi All Korean Final di ganda putri.
Baca juga: HASIL Semifinal Toyota Thailand Open 2021 - Wakil Indonesia Habis, Next ke BWF World Tour Finals
Baca juga: WAKIL Indonesia & Jadwal HSBC BWF World Tour Finals 27-31 Januari 2021 Usai Toyota Thailand Open
Lee So Hee/Shin Seung Chan (3/Korea Selatan) akan melawan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (4/Korea Selatan).
Lee/Shin sendiri mengalahkan ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu di babak semifinal.
Lee/Shin sukses revans dari Greysia/Apriyani setelah mereka kalah pada ajang Yonex Thailand Open 2021.
Greysia/Apriyani kalah straight game dengan skor, 21-16 21-18.
Tak hanya Korsel, Denmark juga telah memastikan satu gelar setelah terjadi Denmark All Finale di sektor tunggal putra.
Tunggal putra, Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark) akan melawan juniornya, Viktor Axelsen Bendera (4/Denmark).
Rekap Hasil Semifinal Toyota Thailand Open 2021
Jadwal Final Toyota Thailand Open 2021
HASIL Semifinal Toyota Thailand Open 2021
Tribunpontianak.com
ink Live Streaming Badminton Open 2021
Viktor Axelsen
LINK LIVE Streaming TVRI Sport HD
|HASIL Semifinal Toyota Thailand Open 2021 - Wakil Indonesia Habis, Next ke BWF World Tour Finals
|HASIL Greysia/Apriyani Live TVRI Semifinal Toyota Thailand Open 2021 Next Ahsan/Hendra Jalan Final
|LIVE SKOR Semifinal Badminton Thailand Open II Sabtu 23 Januari 2021, Cek Hasil Wakil Indonesia
|LIVE Toyota Thailand Open Sabtu 23 Januari 2021 ❗ Semifinal Ada Ahsan-Hendra dan Polii-Rahayu
|LIVE Badminton TVRI Sport HD Semifinal Toyota Thailand Open 2021 Sabtu 23 Januari Jam 11.00 WIB