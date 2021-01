Rekap Hasil Semifinal Toyota Thailand Open 2021 dan Jadwal Final Minggu 24 Januari Jam 12.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak semifinal Toyota Thailand Open 2021 selesai, Sabtu, 23 Januari 2021.

Rekap hasil semifinal Toyota Thailand Open 2021 memastikan wakil Korea Selatan berjaya.

Tiga wakilnya lolos ke final masing-masing dua di nomor ganda putri dan satu ganda campuran.

Maka dari itu, Korsel sudah memastikan satu gelar setelah terjadi All Korean Final di ganda putri.

Lee So Hee/Shin Seung Chan (3/Korea Selatan) akan melawan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (4/Korea Selatan).

Lee/Shin sendiri mengalahkan ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu di babak semifinal.

Lee/Shin sukses revans dari Greysia/Apriyani setelah mereka kalah pada ajang Yonex Thailand Open 2021.

Greysia/Apriyani kalah straight game dengan skor, 21-16 21-18.

Tak hanya Korsel, Denmark juga telah memastikan satu gelar setelah terjadi Denmark All Finale di sektor tunggal putra.

Tunggal putra, Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark) akan melawan juniornya, Viktor Axelsen Bendera (4/Denmark).