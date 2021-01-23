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Thailand Open

Rekap Hasil Semifinal Toyota Thailand Open 2021 dan Jadwal Final Minggu 24 Januari Jam 12.00 WIB

Rekap hasil semifinal Toyota Thailand Open 2021 memastikan wakil Korea Selatan berjaya. Tiga wakil lolos final

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak semifinal Toyota Thailand Open 2021 selesai, Sabtu, 23 Januari 2021.

Rekap hasil semifinal Toyota Thailand Open 2021 memastikan wakil Korea Selatan berjaya.

Tiga wakilnya lolos ke final masing-masing dua di nomor ganda putri dan satu ganda campuran.

Maka dari itu, Korsel sudah memastikan satu gelar setelah terjadi All Korean Final di ganda putri.

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Lee So Hee/Shin Seung Chan (3/Korea Selatan) akan melawan vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (4/Korea Selatan).

Lee/Shin sendiri mengalahkan ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu di babak semifinal.

Lee/Shin sukses revans dari Greysia/Apriyani setelah mereka kalah pada ajang Yonex Thailand Open 2021.

Greysia/Apriyani kalah straight game dengan skor, 21-16 21-18.

Tak hanya Korsel, Denmark juga telah memastikan satu gelar setelah terjadi Denmark All Finale di sektor tunggal putra.

Tunggal putra, Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark) akan melawan juniornya, Viktor Axelsen Bendera (4/Denmark).

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Rekap Hasil Semifinal Toyota Thailand Open 2021
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HASIL Semifinal Toyota Thailand Open 2021
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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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