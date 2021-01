Wajah Baru di Industri Otomotif, Suzuki New Carry Pick Up Siap Dukung Pengusaha ditengah Pandemi

Managing Director 4W Sales & Marketing PT SIS, Hideaki Tokuda (kanan) dalam acara peluncuran Suzuki New Carry Pick Up 2021 secara virtual.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pandemi Covid-19 masih berlanjut hingga saat ini, menjadikan situasi dan kondisi berubah di segala sektor, termasuk bisnis.

Bahkan, di masa new normal ini, semua orang dituntut melakukan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang masih dikelilingi pandemi.

Memasuki tahun 2021, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan wajah baru di industri otomotif, yaitu Suzuki New Carry Pick Up yang siap mendukung UMKM ditengah pandemi.

Managing Director 4W Sales & Marketing PT SIS, Hideaki Tokuda menuturkan pihaknya meluncurkan produk baru, yang tidak hanya menjadi kebanggaan Suzuki saja. Namun bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia sejak 1976.

"Pada tahun tersebut, adalah pertama kalinya Suzuki memasarkan produk yang dikenal 'Rajanya Pick Up', yaitu Suzuki Carry," ujarnya, Kamis 21 Januari 2021.

Seiring berjalannya waktu, penyempurnaan pun terus dilakukan terhadap Suzuki Carry guna menunjang kapasitas serta menjadi favorit pengusaha Indonesia.

Di dalam negeri, penjualan New Carry Pick Up menguasai pangsa pasar sebesar 61% sepanjang tahun 2020. Sedangkan untuk ekspornya, mobil produksi Tambun ini telah dipasarkan lebih dari 30 negara di dunia.

"Untuk itu, sebagai apresiasi dari kami kepada seluruh konsumen setia Suzuki. Kami meluncurkan produk terbaru, Suzuki New Carry Pick Up yabg diharapakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, sebagai kendaraan niaga yang berkualitas," terangnya.

Selain itu, Hideaki Tokuda mengatakan tampilan baru Suzuki Carry Pick Up ini dapat memenuhi kebutuhan pengusaha, sebagai penggerak perekonomian di Indonesia.

"Harapan kami, Suzuki New Carry Pick Up ini dapat menunjang kapasitas serta mendukung pengusaha dalam menjalankan usahanya ditengah pandemi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga, 4W Marketing Director of PT Suzuki Indomobil Sales, Dony Ismi Saputra menuturkan Suzuki New Carry Pick Up 2021 ini dengan desain front grille dan bumper, mengadopsi bentuk kapak yang kami sebut Hatched Axe.

Selain perubahan pada sisi eksterior, untuk menunjang faktor keamanan, juga dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terletak di bawah glove box.

"Perubahan yang kami hadirkan ini, merupakan bagian dari komitmen kami terhadap konsumen melalui produk-produk berkualitas," ungkapnya.

"Selain menjadikan tampilan Suzuki Carry ini kokoh dan tangguh. Kehadiran APAR, fitur keamanan yang disematkan hadir dalam mendukung regulasi pemerintah dalam industri otomotif," pungkasnya. (*)