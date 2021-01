Tampilan Segar Suzuki New Carry Pick Up 2021, Ini Harga OTR-nya

Tampilan warna Suzuki New Carry Pick Up.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Nah Tribuners, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) awal tahun 2021 ini menghadirkan New Carry Pick Up dengan tampilan baru,lo.

Semua keunggulan New Carry Pick Up tersebut, dapat dinikmati dalam tiga pilihan warna yaitu putih, silver dan hitam.

Adapun untuk harga On the Road (OTR) Suzuki New Carry Pick Up tahun 2021 untuk Jakarta dibanderol bervariasi, mulai dari Rp172.550.000 untuk tipe Flat Deck.

Selanjutnya, untuk tipe Flat Deck AC/PS Rp 180.550.000. Kemudian, tipe Wide Deck, dihargai Rp 176.550.000 dan tipe Wide Deck AC/PS sendiri Rp 184.550.000.

Managing Director 4W Sales & Marketing PT SIS, Hideaki Tokuda (kanan) saat press conference secara virtual usai peluncuran Suzuki New Carry Pick Up di Jakarta, Kamis 21 Januari 2021. (TRIBUNPONTIANAK/SEPTI DWISABRINA)

New Carry Pick Up terbaru tetap mengusung konsep I.L.M.U, yaitu Irit bensin & perawatannya, Lama umur pakainya, Muatnya banyak, dan Untung di ujung.

Dengan tampilan baru tersebut, tak salah jika mobil ikonik yang sudah melegenda ini Wajah Barunya Ganteng, Rezeki Makin Kenceng!

Managing Director 4W Sales & Marketing PT SIS, Hideaki Tokuda mengatakan sebagai kendaraan yang sudah menemani kisah sukses jutaan pengusaha Indonesia sejak tahun 1976.

"Kami berharap penyegaran New Carry Pick Up ini menjadi awal yang baik mengawali tahun 2021 dengan semangat baru untuk menggerakkan kembali aktivitas perekonomian masyarakat," ungkapnya usai melangsungkan acara peluncuran secara virtual, Kamis 21 Januari 2021.

Suzuki New Carry Pick Up dilengkapi dengan fasilitas Alat Pemadam Api Ringan. (TRIBUNPONTIANAK/SEPTI DWISABRINA)

Suzuki Indonesia merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang otomotif yang memproduksi, memasarkan, memperniagakan sepeda motor, mobil, dan motor tempel (outboard-motor).

Hal tersebut juga didukung dengan pelayanan purnajual suku cadang serta perbaikan/pemeliharaan di seluruh Indonesia yang solid dan terintegrasi dalam melayani para pelanggan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Suzuki Indonesia bisa menuju website resmi www.suzuki.co.id. (*)