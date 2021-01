NIKMATI PROMO JCO Terbaru Hari Ini 11 Januari 2021, 4 Lusin JPOPS + 2 Avocado Frappe Hanya 155 Ribu 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO kembali menghadirkan beragam promo seru untuk kamu nikmati pekan ini.

Sayang sekali jika promo-promo ini dilewatkan begitu saja.

Apalagi menu-menu JCO ini cocok menjadi suguhan untuk menemani aktifitasmu.

Saat ini JCO tengah memiliki promo Weekly Promotion kali ini adalah 4 lusin JPOPS + 2 Avocado Frappe dengan hanya 155 Ribu.

Kemudian ada promo special Menu Deal.

kemudian masih ada promo Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP spesial tahun baru 2021 yang berlaku 8-15 Januari 2021.

Kamu kini bisa membeli 2 botol JCOFFEE ukuran 1 liter dengan harga lebih hemat.

Baca juga: UPDATE PROMO McD Hari Ini 10 Januari 2021, Nikmati Menu Baru Prosperity Burger & Dinosaur McDonalds

Baca juga: PROMO PHD Pizza Hut Delivery Januari 2021, Nikmati Double Box 2 Pizza Mulai 140 Ribuan Free Delivery

Sebelumnya JCO juga memiliki promo Be Merry, Be Jolly with jcoindonesia dengan 3 varian terbaru dari JCO Indonesia.

Iced Dark Caramello, Hot Dark Caramello dan Caramello Crunch diseluruh outlet JCO di Indonesia.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Januari 2021 ini: