SOSOK Diego Mamahit Copilot Sriwijaya Air SJ182 & Tulisan-tulisan Tentang Kecintaannya pada Profesi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selain Captain Afwan sebagai pilot di pesawat Sriwijaya Air SJ 812 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Sabtu 9 Januari 2021, Diego Mamahit juga tercatat sebagai kopilot pesawat Sriwijaya Air SJY182 rute Jakarta-Pontianak tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kru yang bertugas di pesawat berjumlah enam orang, yang terdiri dari kapten pilot, kopilot (flight officer) dan empat orang pramugari serta pramugara (flight attendant).

Bertindak selaku kapten pilot pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh tersebut adalah Afwan dengan Kopilot Diego Mamahit.

Kemudian, ada pramugara Dhika dan Oky Bisma serta pramugari Mia Trestiyanti dan Gita Lestari.

Seperti apa sosok Diego Mamahit?

Dirangkum dari LinkedInnya, Diego Mamahit merupakan seorang pilot lulusan Nam Flying School pada 2011 lalu.

Ia telah bekerja sekitar 7 tahun menjadi pilot di Sriwijaya Air.

Di akun Instagram-nya, @diegomamahit, Diego Mamahit mendeskripsikan di bio, dirinya merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya.

Diego memiliki motto hidup: You are what you believe.

Akun Instagram Diego Mamahit memiliki 341 pengikut dan mengikuti 876 akun.