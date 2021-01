SOSOK Captain Afwan Pilot Pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang Jatuh, Pernah Menjadi Penerbang TNI AU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Captain Afwan merupakan sosok pilot pesawat Sriwijaya Air Sriwijaya Air SJ-182 yang hilang kontak dan diduga jatuh pada Sabtu 9 Januari 2021 kemarin.

Pesawat Sriwijaya SJ182 tujuan Jakarta-Pontianak jatuh yang membawa 50 penumpang, 6 kru aktif dan 6 kru ekstra di perairan Kepulauan Seribu kemarin

Salah satu kru yang ada dalam penerbangan tersebut adalah Kapten Afwan, warga Perumahan Bumi Cibinong Endah (BCE), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

