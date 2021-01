Sepak Terjang Arief Sulistyanto Calon Kapolri: SALAM ZERO di Kalbar hingga Kembalikan Uang BCA

Arief Sulistyanto saat launching buku Salam Zero: Revolusi Mental Mencetak Polisi Profesional" karya Sumarni Guntur Rahayu, Selasa 24 Maret 2015.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kepala Lemdikpol Komjen Arief Sulistyanto menjadi satu dari lima calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Lulusan Akpol 1987 ini, lahir di Nganjuk, Jawa Timur 24 Maret 1965.

Bagi sebagian masyarakat Kalimantan Barat, nama Arief Sulistyanto tentu tak asing karena pernah memimpin Polda Kalbar pada 2014 lalu.

Saat menjadi Kapolda Kalbar, Arief Sulistyanto dikenal dengan Salam Zero dari Kalbar untuk Indonesia.

Bahkan Salam Zero juga menjadi judul buku yang ditulis Sumarni Guntur Rahayu, berisi catatan sepak terjang Brigjen Arief Sulistyanto dalam menerapkan zero tolerance terhadap berbagai bentuk penyimpangan, pelanggaran hukum, KKN, pungli dan sejenisnya itu menjadi semacam kado ultah ke-50 Brigjen Arief.

Salam Zero adalah salam yang dijadikan semboyan Arief Sulistyanto selama menjadi Kapoda Kalbar.

Salam Zero merupakan upaya Arief Sulistyanto melakukan reformasi di tubuh Polri khususnya Polda Kalbar.

Langkah revolusioner ini dilakukan guna mengubah mental dan perilaku buruk para anggotanya.

Revolusi tersebut mulai dia gulirkan tidak sampai sepekan setelah dilantik menjadi Kapolda Kalbar oleh Kapolri Jenderal Pol Drs Sutarman pada 13 Mei 2014.

“Salam zero merupakan representasi kebijakan Kapolda yang menerapkan zero tolerance terhadap berbagai bentuk pelanggaran, penyimpangan, pungutan liar (pungli), korupsi, kolusi. dan nepotisme," kata Arief seperti tertuang dalam buku "Salam Zero: Revolusi Mental Mencetak Polisi Profesional Antikorupsi" karya Sumarni Guntur Rahayu.