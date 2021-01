PROMO JCO 8-15 Januari 2021, Beli 1 Gratis 1 JCOFFEE DRIP 2 Sachet 19 Ribu atau 2 Box Cuma 70 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berbagai promo JCO bisa menjadi incaranmu untuk menemani aktifitasmu atau liburan seru kamu di akhir pekan ini.

Saat ini ada promo Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP spesial tahun baru 2021 yang berlaku 8-15 Januari 2021.

Kemudian ada weekly promotion yang berlaku 4 - 8 januari 2021.

Kamu kini bisa membeli 2 botol JCOFFEE ukuran 1 liter dengan harga lebih hemat

Sebelumnya JCO juga memiliki promo Be Merry, Be Jolly with jcoindonesia dengan 3 varian terbaru dari JCO Indonesia.

Iced Dark Caramello, Hot Dark Caramello dan Caramello Crunch diseluruh outlet JCO di Indonesia.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Januari 2021 ini:

Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP

Minum kopi makin seru dengan promo Buy 1 Get 1 JCOFFEE DRIP mulai besok, 8 Januari 2021 hingga 15 Januari 2021.

2 sachet kini hanya 19 Ribu atau 2 box hanya 70 Ribu.