PROMO JCO Terbaru 4 - 8 Januari 2021, Beli 2 Botol JCOFFEE Ukuran 1 Liter Kini Lebih Hemat!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati beragam promo terbaru dari JCO mengawali tahun 2021 ini.

Saat ini ada promo weekly promotion yang berlaku 4 - 8 januari 2021.

Kamu kini bisa membeli 2 botol JCOFFEE ukuran 1 liter dengan harga lebih hemat

Sebelumnya JCO juga memiliki promo Be Merry, Be Jolly with jcoindonesia dengan 3 varian terbaru dari JCO Indonesia.

Iced Dark Caramello, Hot Dark Caramello dan Caramello Crunch diseluruh outlet JCO di Indonesia.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Januari 2021 ini:

Weelkly Promotion

Jangan sampai ketinggalan, Weekly Promo kali ini adalah beli 2 botol JCOFFEE ukuran 1 liter dengan harga lebih hemat!

Dapatkan 2 botol JCOFFEE dengan harga spesial hanya Rp.110,000*.

Periode promo 4 - 8 Januari 2021.