IPM Kota Tertinggi se Kalbar, Berikut Daerah dengan IPM Terendah Menurut Wahyu Yulianto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala BPS Kalbar, Moh Wahyu Yulianto mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak pada 2020 mencapai 79,44 atau tertinggi dari 14 kabupaten atau kota di Kalbar.

"Pencapaian IPM di tingkat kabupaten atau kota pada tahun 2020 di Kalbar tetap meningkat walaupun ada perlambatan pertumbuhan karena pandemi Covid-19. IPM tertinggi di Kota Pontianak yakni sebesar 79,44 dan terendah di Kabupaten Kayong Utara hanya sebesar 62,68," ujar Kepala BPS Kalbar, Moh Wahyu Yulianto, Senin 4 Januari 2021.

Sementara, dari 14 kabupaten atau kota yang ada di Kalbar tahun 2020 terdapat dua kota berstatus tinggi yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Kemudian 12 kabupaten lainnya masih berstatus sedang.

"Sedangkan di periode 2020 ada tiga kabupaten atau kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Sekadau 0,65 persen, Kabupaten Bengkayang 0,44 persen dan Kabupaten Mempawah 0,36 persen," jelas dia.

Berdasarkan komponen pembentuk IPM dan perbandingan antarkabupaten, pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur harapan hidup saat lahir tertinggi di Kabupaten Bengkayang yakni 73,83 tahun.

Sedangkan untuk umur panjang dan hidup sehat, Umur harapan hidup saat lahir terendah di di Kabupaten Kayong Utara yakni 68,28 tahun.

Kemudian pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah tertinggi di Kota Pontianak yakni 15 tahun dan terendah di Kabupaten Melawi 11,16 tahun.

Untuk rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara tertinggi di Kota Pontianak yakni 10,17 tahun dan terendah di Kabupaten Kayong Utara hanya 6,01 tahun.

Pada dimensi pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten atau kota di Kalbar terbesar di Kota Pontianak sebesar Rp14,465 juta per tahun dan terendah di Kabupaten Kapuas Hulu Rp 7,162 juta per tahun.

Secara umum untuk IPM Kalbar sendiri pada 2020 mencapai 67,66 dan angka tersebut meski tumbuh namun mengalami perlambatan dampak pandemi Covid-19. Dalam satu dekade ini, pembangunan manusia di Kalbar terus mengalami kemajuan.

