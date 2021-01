Rayakan HUT 60 secara Virtual, Jasa Raharja Kalbar Berikan Santunan Kecelakaan Rp 30,4 Miliar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengawali tahun tepatnya pada 1 Januari 2021, PT Jasa Raharja genap merayakan Hari Ulang Tahun ke 60. Perayaan diselenggarakan pada Senin, 4 Januari 2021 dengan tema “Bangga Melayani Negeri”.

Tidak seperti tahun sebelumnya, acara kali ini digelar secara virtual dan berpedoman pada protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Jasa Raharja senantiasa mengedepankan transformasi digital.

Meski pada 2020 pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian dan segala bidang, semangat insan Jasa Raharja tidak pernah surut untuk terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, mudah, cepat dan tepat.

Hal ini juga sebagai wujud negara hadir bagi korban kecelakaan alat angkutan umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Ini tercermin dari pencapaian kinerja operasional dan keuangan Jasa Raharja sampai akhir tahun 2020, dimana: 1) Kecepatan Pelayanan Santunan bagi korban MD TKP dapat ditempuh 1 hari 14 jam atau 94,48% diselesaikan di bawah 3 hari.

Artinya Jasa Raharja berhasil mempertahankan kinerja layanan baik itu selama pandemi Covid-19 atau tahun sebelumnya; 2) Rasio overbooking bagi korban laka lantas yang dirawat di RS sebesar 87,65%;

3) Jumlah RS yang telah bekerja sama menjadi 2.129 RS (naik 401 RS) dari tahun sebelumnya (1.728 RS), dengan persentase 90,83% dari RS yang terdaftar di Kemenkes RI; dan 4) Upaya peningkatan pelayanan prima melalui inovasi pelayanan maupun pendanaan, seperti implementasi SiVERA, Monika, dan juga Aplikasi Mobile JR-Ku.

Dari sisi kinerja keuangan, PT Jasa Raharja masih dapat membukukan laba yang ditopang dengan rasio keuangan yang sehat. Jasa Raharja juga telah mendapatkan 33 penghargaan,

diantaranya: 1) GRC Award 2020 – The Best CEO & GRC Leader 2020 (Financial Services) – Business News – Juli 2020; dan 2) Indonesia Operational Excellence Award – 1st The Best Indonesia Operational Excellence Award Kategori BUMN with Platinum Score – Desember 2020.

Pada 2020, Jasa Raharja Cabang Kalimantan Barat sendiri telah menyalurkan santunan bagi korban laka sebanyak Rp. 30,4 Miliar (turun 15.4%) atau sebanyak Rp. 36 Milyar jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Adapun program penyaluran bantuan Bina Lingkungan oleh Jasa Raharja Kalbar pada 2020 mencapai Rp264 juta (naik 14.74%) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp230 juta yang meliputi sarana ibadah, sarana pendidikan/pelatihan, sarana/prasarana umum, sarana peningkatan kesehatan, sarana bantuan sosial kemasyarakatan, bantuan bencana alam/non alam, dan sarana pelestarian alam.

“Harapannya, 2021 ini pandemi Covid-19 segera berakhir dan pelayanan masyarakat khususnya di Pelayanan Samsat Provinsi Kalbar dapat melakukan digitalisasi inovasi yang dapat mempermudah transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Premi Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dan PNBP Kepolisian melalui transaksi keuangan digital atau online banking,” seperti di sampaikan Kepala Cabang Jasa Raharja Kalbar, Regy S. Wijaya.

Sehingga pada akhirnya mempermudah masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak untuk kemajuan Provinsi Kalbar serta kesadaran masyarakat Kalbar terhadap tertib keselamatan berlalu lintas yang makin meningkat. (*)