UCAPAN Tahun Baru 2021 hingga Kata-kata Menyambut Tahun Baru Berbahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak deretan ucapan Selamat Tahun Baru 2021 yang bisa kamu kirim ke orang-orang terdekat kamu untuk menyambut pergantian tahun kali ini.

Pergantian tahun sudah di depan mata, tidak ada salahnya kamu memberikan ucapan berarti untuk keluarga, kerabat, teman sahabat.

Kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2021 ini terdapat doa, kata mutiara, hingga harapan yang bisa kamu pilih.

Tidak hanya itu, doa, kata mutiara, harapan, dan ucapan Selamat Tahun Baru 2021 ini dimuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Berikut 50 doa, kata mutiara, harapan, dan ucapan Tahun Baru 2021 yang dirangkum dari indiatimes.com dan businessinsider.in:

1. As the entire world around us grows older by a year, I hope you possess a heart that remains as youthful and cheerful as always. Happy New Year!

Ketika seluruh dunia di sekitar kita tumbuh lebih tua dari setahun, saya harap Anda memiliki hati yang tetap awet muda dan ceria seperti biasa. Selamat Tahun Baru!

2. This message is to convey my heartfelt greetings to you and your family. Hope you had a great year and will have even a better one this time. Spend time with your near and dear ones. Enjoy!

Pesan ini untuk menyampaikan salam tulus saya kepada Anda dan keluarga Anda. Semoga Anda memiliki tahun yang hebat dan akan memiliki yang lebih baik kali ini. Luangkan waktu dengan orang-orang dekat dan tersayang Anda. Menikmati!

3. I’m blessed to know that I have friends like you in my life this New Year. Here’s to many years to come!

Aku diberkati mengetahui bahwa aku punya teman sepertimu dalam hidupku tahun baru ini. Ini untuk bertahun-tahun yang akan datang!