Peneliti Inggris Ungkap Varian Baru Virus Corona Tingkat Penularannya Lebih Tinggi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LONDON - Varian baru virus corona yang teridentifikasi di Inggris memiliki kemampuan menular lebih tinggi.

Hal ini dikemukakan sekelompok peneliti di Inggris setelah melakukan penelitian terbarunya, Rabu 23 Desember 2020 kemarin.

Dilansir New York Times hasil penelitian itu menegaskan bahwa varian baru VUI-202012/01 memiliki kemampuan penularan lebih tinggi, sehingga tindakan pengendalian perlu diberlakukan.

Untuk mencegah penularan itu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat menutup sekolah-sekolah dan universitas.

Tindakan pengendalian itu dibutuhkan agar kecepatan distribusi vaksin tidak kalah dari kecepatan penularan virus.

Baca juga: Waspada Varian Baru Virus Corona ! Sejumlah Negara Asia Konfirmasi Kasus , Bagaimana di Indonesia ?

Epidemiolog dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, Nicholas Davies, mengatakan, hasil penelitian itu perlu menjadi perhatian bagi negara-negara lain.

"Temuan awal cukup meyakinkan bahwa vaksinasi yang lebih cepat akan menjadi hal yang sangat penting bagi negara mana pun yang harus berurusan dengan varian ini atau yang serupa," kata Davies, yang merupakan Ketua Tim Peneliti.

Hasil penelitian itu dirilis oleh Center for Mathematical Modeling of Infectious Diseases, London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hasil penelitian tersebut masih belum ditinjau oleh jurnal ilmiah.

Penelitian itu membandingkan serangkaian model sebagai prediktor data tentang infeksi, rawat inap dan variabel lain.

Hasilnya, tidak ditemukan bukti bahwa varian baru itu lebih mematikan dibandingkan varian yang lain. Akan tetapi, para peneliti memperkirakan bahwa varian itu 56 persen lebih menular.