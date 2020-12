HARGA Ayam Richeese Factory Lebih Murah ! Promo Richeese Factory Terbaru di Flash Sale Dapat 8 Pcs

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Richeese Factory adalah satu di antara destinasi kuliner makanan dan minuman populer di Tanah Air.

Nah, bagi Anda yang menggemari aneka menu Richeese Factory, restoran berjaringan yang ada di bawah 'bendera' PT Richeese Kuliner Indonesia, anak usaha Kaldu Sari Nabati tersebut kembali menghadirkan program promo dan diskon terbaru.

Dalam promo Richeese Factory ini, Anda bisa menikmati aneka menu Richeese Factory dengan harga yang tentunya lebih bersahabat di kantong alias dompet.

Dalam promo dan diskon terbaru di paket promo Richeese Factory terbaru Desember 2020 jelang pergantian tahun baru 2021 tersebut, ditawarkan dengan promo Flash Sale.

Baca juga: PROMO Indomaret Hari Ini 26 Desember 2020 Terbaru, Paket Hanya 5 Hari Belanja Lebih Murah Meriah

Dalam promo ini, Anda bisa menikmati 8 pieces menu Richeese Factory berupa Fire Chicken dengan harga yang cuma mulai Rp 100 ribu !

Penawaran yang cukup menggiurkan tentunya bukan?

Pastinya Anda bisa mendapatkan harga ayam Richeese Factory tersebut dengan biaya yang lebih terjangkau.

Sebelumnya, promo Richeese Factory terbaru untuk paket promo Flash Sale dengan menu Fire Chicken 8 pieces seharga mulai Rp 100 ribu tersebut juga telah diumkan di Instagram Richeese Factory

Baca juga: PROMO Giant 26 Desember hingga 30 Desember 2020 Spesial Natal dan Tahun Baru Serba Murah Cek Katalog

"FLASH SALE 8 FOR START FROM 100K HADIR LAGI!!!



Hadiah special khusus buat Cheesemate untuk long weekend besok, PROMO FLASH SALE 8pcs Fire Chicken dengan harga mulai dari Rp. 100.000 hadir kembali di RF!! Nikmatin long weekendmu dengan ditemani sensasi pedas Fire Chicken dari RF, pas untuk jadi makan siang/malem bersama keluarga tercinta.



Syarat & Ketentuan:

1. Promo berlaku 25-27 Desember 2020.

2. Berlaku di seluruh outlet RF.

3. Promo berlaku Dine In, Take Away, Drive Thru dan pemesanan via aplikasi online.

4. Pilihan potongan ayam sesuai ketersediaan di outlet.

5. Harga belum termasuk pajak.

6. Setiap transaksi hanya dapat memilih 1 level pedas.