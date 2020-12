UCAPAN Selamat Natal Berbahasa Inggris dan Indonesia untuk Pacar Sahabat hingga Teman yang Merayakan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saatnya merayakan natal dengan penuh kasih dan sukacita.

Berikut adalah ucapan Selamat Hari Natal 2020 yang cocok dibagikan dibagikan di WhatsApp, IG, hingga FB baik untuk sahabat, teman, pacar hingga keluarga yang merayakannya:

Hari Raya Natal merupakan hari yang dinantikan oleh umat Kristiani di seluruh dunia.

Ada banyak persiapan yang biasa dilakukan umat Kristiani saat menyambut perayaan Natal.

Mulai dari menghias pohon Natal, menyiapkan kado, sampai dekorasi rumah yang akan menjadi tempat berkumpul bersama keluarga.

Namun tidak lengkap rasanya jika tidak menyiapkan kata-kata ucapan Natal kepada orang terdekat, terlebih disaat pandemi kali ini yang memaksa kita untuk berbagi sukacita dengan virtual.

Inilah rangkuman ucapan selamat Natal yang dikutip dari Americangreetings dan Tinyprints:

1. Wishing you a Christmas that’s merry and bright!

Semoga Anda merayakan Natal yang ceria dan cerah!

2. Have yourself a merry little Christmas… and an amazingly awesome new year!