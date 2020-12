Contoh Populer Ucapan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 serta Gambar Kartu Natal Tahun Baru di Medsos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menyambut perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sebagai moment besar bagi seluruh masyarakat.

Ucapan selamat Natal dan Tahun Baru akan saling terucapkan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di era saat ini pesan ucapan sangat populer sekali dilakukan melalui media sosial, dalam mengungkapkan ucapan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Ataupun bisa melalui kiriman stiker gambar ucapan natal dan tahun baru lewat media sosial FB, Twitter, Instagram, WA.

Berikut contoh ucapan populer selamat Natal dan Tahun Baru cocok untuk update status di media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, hingga WhatsApp dikutip dari Tribunnews.com

1. Wishing you a wonderful holiday season. Here’s to a happy and successful new year!

Semoga kamu mendapatkan musim liburan yang indah. Ini ucapan untuk tahun baru yang bahagia dan sukses!

2. Merry Christmas! May the joy and peace of Christmas be with you all through the New Year. Wishing you a season of blessings from heaven above.

Selamat Natal! Semoga sukacita dan damai Natal selalu besertamu sepanjang tahun yang baru. Semoga musim ini dipenuhi berkat dari surga.

3. A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A Merry Christmas to you and your whole family.